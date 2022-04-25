Savaş 2. kez Rus topraklarına taşındı! Zorda olan Rus ekonomisine Ukrayna'dan bombalı saldırı

Ukrayna-Rusya savaşında 61. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnirken Rus ordusunun bombardımanları Ukrayna'da sürüyor. Öte yandan gece saatlerinde yaşanan olayda, Ukrayna ordusunun Rusya'nın dünyanın en büyük petrol borularının bulunduğu Bryansk şehrini vurduğu ortaya çıktı.

UKRAYNA ORDUSU PETROL TESİSLERİNİ HEDEF ALDI

Twitter'da kendine yer bulan görüntülerde, Bryansk kentinin Ukrayna ordusu tarafından vurulduğu görüldü. Saldırı sonrası bölgede bulunan Transneft-Drujba petrol depolama tesisinde yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken o anlar anbean kameraya yansıdı. Uzmanlar ise Ukrayna'nın amacını savaş nedeniyle ekonomisini doğal kaynaklarına bağlayan Rus ekonomisine bir darbe daha atmak olarak nitelendirdi.

DAHA ÖNCE DE YAKIT DEPOLARI HEDEF ALINMIŞTI

Ukrayna ordusu 2 Nisan tarihinde Rus topraklarına ilk kez saldırı düzenlemişti. Belgorod kentine yapılan saldırıda bir yakıt deposu helikopter tarafından vurulmuştu.

21 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 21 bin 600'e ulaştığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat ile 25 Nisan tarihleri arasında Rus ordusunun savaştaki kayıplarına ilişkin verilerin güncellendiği belirtildi.

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Buna göre, Ukrayna topraklarında 21 bin 600 Rus askeri öldürüldü. Bunun yanı sıra 177 uçak, 145 helikopter, 854 tank, 2 bin 205 zırhlı araç, 403 top, 143 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1543 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 182 insansız hava aracını da kaybetti.