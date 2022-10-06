Bu resmen savaş suçu! Rusların kullandığı işkence odalarında cinsel ilişki oyuncukları bulundu

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Kiev yönetiminin geri aldığı Harkiv'de incelemelerde bulunan yetkililer, savaş suçu işlendiğine dair bulguları kamuoyu ile paylaştı. Rusya'ya ait işkence odalarında kutular dolusu altın diş bulunurken, bölgede yaşayanlarla görüşen yetkililer bir evde elektrik kabloları, halatlar, cinsel ilişki oyuncakları, gaz maskesi ve yanmış bez parçaları buldu.