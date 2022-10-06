Bu resmen savaş suçu! Rusların kullandığı işkence odalarında cinsel ilişki oyuncukları bulundu
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Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, Kiev yönetiminin geri aldığı Harkiv'de incelemelerde bulunan yetkililer, savaş suçu işlendiğine dair bulguları kamuoyu ile paylaştı. Rusya'ya ait işkence odalarında kutular dolusu altın diş bulunurken, bölgede yaşayanlarla görüşen yetkililer bir evde elektrik kabloları, halatlar, cinsel ilişki oyuncakları, gaz maskesi ve yanmış bez parçaları buldu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Harkiv'de kan donduran bulgulara ulaşıldı. Bir süre Rusya'nın işgali altında olduktan sonra Ukrayna'nın geri aldığı Harkiv'de incelemelerde bulunan yetkililer, savaş suçu işlendiğine dair bulguları kamuoyu ile paylaştı.
Ukraynalı yetkililer incelemelerde bulunurken, Rusya'ya ait işkence odalarında kutular dolusu altın diş bulundu. Bölgede yaşayanlarla görüşen yetkililer Pisky-Radkivski köyündeki bir evde elektrik kabloları, halatlar, seks oyuncakları, gaz maskesi ve yanmış bez parçaları bulundu.
Ukraynalı yetkililer, "Rus işkenceciler insanları gömüp, kurbanlarına gaz maskesi taktıktan sonra maskenin önünde bez yakarak onların boğulmasını sağlıyorlar" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Bucha kentinde de savaş suçları işlendiğine dair bulgulara ulaşılırken geçen haftalarda da İzyum kentinde de toplu mezarlar bulunmuştu.