Köpek gezdirmeye çıkan kadın cinsel saldırıya uğradı - Haberler

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Köpek gezdirmeye çıkan kadın cinsel saldırıya uğradı

New York'ta bulunan bir kişinin köpeğini gezdirmek için çıktığı sokakta cinsel saldırıya uğradı. O anlar kameralara yansırken, saldırganın kadına arkadan yaklaşıp bir anda saldırdığı görülüyor.

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Paylaşılan video görüntülerinde saldırganın kadına arkadan yavaş bir şekilde yaklaştığı ve kadını yere düşürerek taciz etmeye çalıştığı görülüyor.

ARABANIN ARKASINA SIKIŞTIRDI

Öte yandan hareket halindeki kadını bir arabanın arkasına sıkıştıran saldırganın kadına zorla temasta bulunduğu ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı da görülüyor.

KADININ VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR

Sokak ortasında saldırıya uğrayan kadının boğuşmadan kaynaklı vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve şişliklerin olduğu belirtildi.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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