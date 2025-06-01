Bryansk'ta Köprü Çöktü: 7 Ölü, 69 Yaralı

Bryansk'ta Köprü Çöktü: 7 Ölü, 69 Yaralı
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Rusya'nın Bryansk bölgesinde bir köprünün çökmesi sonucu yolcu treni raydan çıkarak kazaya yol açtı. Olayda 7 kişi yaşamını yitirirken, 69 kişi yaralandı.

RUSYA'nın Bryansk bölgesinde çöken köprü nedeniyle yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırı yakınındaki Bryansk Bölgesi'nde köprünün tren raylarının üzerine çökmesi sonucu Klimovo-Moskova seferini yapan yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Kaza sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 69 kişi yaralandı. Yaralılardan 47'si hastaneye kaldırılırken, 22'si ise ayakta tedavi edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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