ABD'de üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki Brown Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, silahlı saldırının kampüste final sınavlarının yapıldığı sırada meydana geldiğini ve olayla ilgili soruşturma devam ettiğini belirtti.

Providence Polisi, üniversitedeki silahlı saldırıyla ilgili şüpheli kişinin videosunu paylaşırken, saldırganın hala yakalanamadığı ve şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırı hakkında bilgilendirildiğini ve FBI'ın olay yerinde olduğunu ifade etti.