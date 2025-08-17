Brooklyn'de Silahlı Saldırı: 7 Yaralı

Brooklyn'de Silahlı Saldırı: 7 Yaralı
ABD'nin New York eyaletinde bulunan Brooklyn'de düzenlenen silahlı saldırıda toplamda 7 kişi yaralandı. Olayın ardından polis güvenlik önlemlerini artırdı ve soruşturma başlatıldı.

ABD'nin New York eyaletinin Brooklyn kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin New York eyaletinin Brooklyn kentine bağlı Crown Heights Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatan yetkililer, şüphelilere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
