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Brezilya'da Yerel Seçimler Yapıldı

Brezilya'da Yerel Seçimler Yapıldı
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Brezilya'da 5,569 belediye başkanı ve 58,000 meclis üyesinin seçimi için gerçekleştirilen yerel seçimlerde mevcut Başkan Lula'nın desteklediği parti 887, eski Başkan Bolsonaro'nun partisi ise 863 belediye başkanlığı kazandı. Sao Paulo da dahil bazı şehirlerde ikinci tura ihtiyaç duyuldu.

BREZİLYA'da halk, yerel seçimler için sandık başına gitti.

Brezilya'da dün yapılan yerel seçimlerde halk, 5 bin 569 belediye başkanı ile 58 bin meclis üyesini seçmek için sandık başına gitti.

Mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın desteklediği Sosyal Demokrat Parti (PSD) 887 belediye başkanlığını kazanırken, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun desteklediği Brezilya Demokratik Hareketi (MDB) ise 863 belediye başkanlığını aldı.

Brezilya'nın en büyük kenti Sao Paulo başta olmak üzere Porto Alegre, Fortaleza, Cuiaba, Natal ve Aracaju'da hiçbir adayın yüzde 50 oy oranını geçememesi nedeniyle en çok oy alan iki aday 27 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Belediye Başkanlığı Sao Paulo Brezilya Politika Dünya Lula

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