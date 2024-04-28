Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
Brezilya'da zengin bir iş insanın oğlu, kumarhaneden çıktıktan sonra lüks aracıyla başka bir araca çarparak 52 yaşındaki Ornaldo Viana'nın ölümüne neden oldu. Olay yerine gelen annesi tarafından kaçırılan ve alkol testi yapılamayan genç tepkiler üzerine 3 gün sonra polise teslim oldu. Alkol testi temiz çıkan genç yaklaşık 100 bin TL kefaletle serbest kaldı. Yaşanan olay akıllara yazar Eylem Tok ve oğlunun hikayesini getirdi.
İstanbul'da geçen ay yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, ardından anne ve oğlu ABD'ye kaçmıştı. Büyük tepki çeken olayı anımsatan bir kaza da Brezilya'da gerçekleşti.
ANNESİ TARAFINDAN KAÇIRILDI
31 Mart gecesi 02.00 sıralarında Sao Paulo kentinde Sastre Filho (24), kumarhaneden çıktıktan sonra lüks aracıyla başka bir araca çarptı. Diğer araçtaki Ornaldo Viana (52) öldü. Babası zengin bir iş adamı olan Filho, olay yerine gelen annesi Daniela Cristina Andrade tarafından kaçırıldı. Sürücüye alkol testi yapılamadı.
"ÖLEN KİŞİNİN AİLESİNE YARDIM ETMEK İSTİYOR"
Filho'nun avukatı, "Ceza alması için alkollü olduğunu kanıtlamaları lazım. Kendisi ölen kişinin ailesine yardım etmek istiyor. Ancak karşı taraf görüşme talebimizi kabul etmedi" dedi.
KEFALETLE SERBEST KALDI
Filho tepkiler üzerine kazadan 3 gün sonra teslim oldu. Yapılan alkol testi temiz çıktı. Filho 500 bin real (yaklaşık 100 bin TL) kefaletle serbest kaldı.