Brezilya'da Lady Gaga konserine yönelik bombalı saldırı son anda engellendi
Brezilya polisi, pop yıldızı Lady Gaga'nın Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı planı yapan iki kişiyi gözaltına aldı. Polis, şüphelilerin konser sırasında el yapımı patlayıcılar kullanarak saldırı gerçekleştirmek üzere kişileri organize ettiğini ve bu saldırıyı sosyal medyada ün kazanmak için planladığını belirtti.
Brezilya polisi, Lady Gaga'nın dün Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı planlayan 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın dün Breziya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Copacabana Plajı'nda verdiği konsere yönelik bombalı saldırı engellendi.
SON ANDA KATLİAMIN ÖNÜNE GEÇİLDİ
Brezilya polisi, olayda 2 kişinin gözaltına alındığını belirterek, şüphelilerin konser sırasında el yapımı patlayıcılar kullanarak saldırı gerçekleştirmek üzere kişileri organize ettiğini belirtti. Polis, şüphelilerin sosyal medyada ün kazanmak için söz konusu saldırıyı planladığını ifade etti.
KATILANLARIN SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ
Lady Gaga'nın dün ücretsiz olarak verdiği konsere 2 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.