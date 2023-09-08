Brezilya'da korkunç kaza! Çöp kamyonuna çarpan motosiklet de sürücünün bedeni de paramparça oldu

Brezilya'da yaşanan bir motosiklet kazasına ilişkin görüntüler izleyenlerin resmen kanını dondurdu. İnternete düşen videoda, bir motosiklet sürücüsünün yolun soluna geçmeye çalışan bir çöp kamyonuna çarptığı anlar yer alırken, kaza sonrasında motosikletin de sürücünün bedeninin de paramparça olduğu dikkatlerden kaçmıyor.