Brezilya'da karakolun önünde kaza yapan kamyondan 1 ton uyuşturucu çıktı

Brezilya'da meydana gelen sıradan bir kamyon kazası, yola saçılan paketlerle ilginç bir olaya evrildi. Karakol önünde devrilen kamyondan saçılan paketlerde 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Kaza sonrası yaralı sürücü gözaltına alındı.

Brezilya uyuşturucu taşıyan bir kamyon, polis karakolu önünde devrildi. Sıkıcı sarılan paketleri görenler, 1 tonluk uyuşturucu kaçakçılığına şahit oldu. Yaralı sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

POLİSLER YARDIMA KOŞTU

Brezilya'da otobanda ilerleyen kamyon, askeri polis/inzibat taşıyan otobüsün ve karakolun önünde bariyere çarpıp yan yattı. Kazanın ardından hemen çevredeki polisler yardıma koşup ambulans çağırdılar. O sırada kamyondan yola saçılan paketler dikkat çekti. Sıkı sıkı sarılmış paketlerde uyuşturucu olduğu öğrenilirken olay sıradan bir kaza olmaktan çıktı. İnceleme sonucunda kamyondan 1 tonluk uyuşturucu çıktı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kaza nedeniyle 1 tonluk uyuşturucu yakalanırken hafif yaralı olan sürücü ilk tedavisinin ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.