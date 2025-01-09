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Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

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Brezilya'nın Sao Paulo kentinde özel bir jet inişe geçmek üzereyken alev aldı. Uçak pistten çıkarak şehrin içinde patladı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da iniş yapmakta olan özel bir jet kontrolden çıkarak pistten taştı ve şehir merkezinde patladı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Özel jet Brezilya'nın Goias kentinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktı. Sao Paulo'ya inmek üzereyken alev aldı. Brezilyalı yetkililer havanın yağmurlu olması nedeniyle pistin ıslak olduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Ferdi Tayfur'un yeğeninden açıklama!
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7 maç oynayıp 1 gol attığı takımda 120 milyon euro kazandı
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Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYakup SGZ:

Bu daha iyi günleriniz eyy dünya Gazze nin ahı çıkacak dünya dan

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Depremler ve Uçakların düşmesi ilişkilidir. Şu zamanda pek uçmayınız.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

Ne kadar boş adam var gelmiş yorum yazmaya. Anasından komplocu doğmuş komple

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Brezilya kökenli dünyaca ünlü yıldız futbolcular kendi aralarında güzel bir para toplayıp yaralı olanlara destek olsunlar

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Haber YorumlarıRedkit Düldül:

son 10 yıla bakın Aralık ve ocak aylarında devamlı uçak kazaları oluyor !!!!!!!

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