Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı

Brezilya'da iniş yapmakta olan özel bir jet kontrolden çıkarak pistten taştı ve şehir merkezinde patladı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Özel jet Brezilya'nın Goias kentinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktı. Sao Paulo'ya inmek üzereyken alev aldı. Brezilyalı yetkililer havanın yağmurlu olması nedeniyle pistin ıslak olduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti.