Brezilya'da iniş yapan uçak, kontrolden çıkarak şehir merkezinde patladı
Brezilya'nın Sao Paulo kentinde özel bir jet inişe geçmek üzereyken alev aldı. Uçak pistten çıkarak şehrin içinde patladı. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya'da iniş yapmakta olan özel bir jet kontrolden çıkarak pistten taştı ve şehir merkezinde patladı.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Özel jet Brezilya'nın Goias kentinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktı. Sao Paulo'ya inmek üzereyken alev aldı. Brezilyalı yetkililer havanın yağmurlu olması nedeniyle pistin ıslak olduğunu bildirdi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti.