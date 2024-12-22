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Brezilya'da bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti

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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Brezilya'daki otobüs kazasında bilanço ağırlaşıyor. Minas Gerais eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minas Gerais itfaiyesi, 45 kişilik otobüsteki 13 kişinin Teofilo Otoni şehri yakınlarındaki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Yetkililer, tüm kazazedelerin olay yerinden çıkarıldığını ve kazanın nedeninin bir soruşturma sonucunda belirleneceğini söyledi.

'TAM SEFERBERLİK' EMRİ VERİLDİ

Minas Gerais Valisi Romeu Zema sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Minas Gerais hükümetine mağdurlara yardım için "tam seferberlik" emri verdiğini belirtti. Zema, "Kazada ölenlerin ailelerinin, özellikle Noel'den hemen önce meydana gelen bu trajediyle mümkün olan en insani şekilde yüzleşmeleri için desteklenmelerini sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 38 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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