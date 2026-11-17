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BREZİLYA'NIN Porto Alegre kentindeki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında bir aile, 7 yaşındaki çocuklarını unuttu.

14 Kasım'da Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Guarulhos Havalimanı'ndan kalkan LATAM Hava Yolları'na ait 'LA3420' sefer sayılı uçak, Porto Alegre'deki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı'na indi. Yolcu tahliyesi tamamlandıktan yaklaşık 20 dakika sonra hava trafik kontrol kulesiyle iletişime geçen kaptan pilot, bir ailenin uçaktan inerken 7 yaşındaki çocuklarını unuttuğunu bildirdi. Telsiz konuşmasında durumun olağandışı olduğunu belirten kaptan pilot, uçağa yer görevlisi yönlendirilmesini talep etti. Güvenlik prosedürleri nedeniyle ailenin uçağa dönmesine izin verilmezken, hava yolu personelinin gözetiminde tutulan çocuk görevliler aracılığıyla ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı