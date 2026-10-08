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Brandenburg'da sollama yapan otomobil üç mopede çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti

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Brandenburg'da sollama yapan otomobil üç mopede çarptı, 4 kişi hayatını kaybetti
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Almanya'nın doğusundaki Brandenburg eyaletinde dün akşam kırsal yolda sollama yapan otomobil, karşı şeritte seyreden üç mopede çarptı. Kazada mopedlerde bulunan 4 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

ALMANYA'nın doğusundaki Brandenburg eyaletinde bir otomobilin sollama yaptığı sırada karşı şeritten gelen üç mopede çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'nın doğusunda yer alan Brandenburg eyaletinde, dün akşam saatlerinde kırsal bir yolda seyreden bir otomobil sürücüsünün önündeki araçları geçmek için sollama yapmasıyla kaza meydana geldi. Alman polis kaynakları ve ülke basınında yer alan bilgilere göre, sollama yapmak amacıyla karşı yönden gelen trafiğe giren otomobil, o esnada karşı şeritte seyir halinde olan üç ayrı mopede çarptı. Toplamda 4 kişinin bulunduğu üç mopede çarpan otomobilin yol açtığı olayda, mopedlerdeki 4 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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