Böylesine zor rastlanır! Yıllardır birlikte olduğu erkeğin 'yeğeni' olduğunu öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı

ABD'de bir kadının hayatı, erkek arkadaşının aslında yeğeni olduğunu öğrenmesiyle altüst oldu. Sevgilisinin biyolojik ebeveynlerini tanımadığı için DNA testi yaptırmasını isteyen kadın, testin sonucunda aslında 'onun teyzesi olduğunu' öğrendi.

ABD'de bir kadının hayatı, erkek arkadaşının aslında yeğeni olduğunu öğrenmesiyle altüst oldu. Sevgilisinin biyolojik ebeveynlerini tanımadığı için DNA testi yaptırmasını isteyen kadın, testin sonucunda aslında 'onun teyzesi olduğunu' öğrendi.

SEVGİLİSİNİN ANNESİ YILLAR ÖNCE KAÇMIŞ

ABD'de bir kadın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Miguel'in, kendi ailesini tanımaması nedeniyle DNA testi yaptırmasını istedi. Testin ardından kadın, sevgilisinin yıllar önce evden kaçan kardeşi Vanessa'nın oğlu olduğunu öğrendi.

Yaşadıklarını paylaşım sitesi Reddit'te yayınlayan kadın, "Miguel hakkındaki şey, onun evlatlık olduğu, tüm hayatı boyunca bunu bildiği. Sevgilimin akrabam olduğunu yeni öğrendim ve ne yapacağımı bilmiyorum. Sadece ben, Miguel ve doktorumuz biliyor" dedi. Kadın, hamile olduğu ve yakın zamanda doğumunu gerçekleştireceği kızının genetik olarak bir sorun yaşayabileceğinden endişe ediyor.

"ONU GERİ İSTİYORUM, HALA AŞIĞIZ"

Yaşadığı endişe üzerine doktorla konuşan kadın, doğacak çocuğunda gözlemlenen herhangi bir sorun olmadığını söyledi ancak şimdi çiftin ilişkisi tehlikede. Kafasının karışık olduğunu ifade eden kadın, "Miguel şu anda bir otelde kalıyor ama onu gerçekten geri istiyorum. Hala aşığız." dedi.