Böyle cinsel gelenek görülmedi! Afrika kabilesinin kadınlara yaptıkları akla hayale sığmaz
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Dünya genelinde farklı gelenekler var. Ancak bir Afrika kabilesi olan Papua Yeni Gine'deki Trobriand Adaları sakinlerinin cinsel haz amacıyla kadınlarının kirpiklerini emmesi ve öpmesi, akıllara durgunluk veriyor.
Her ülkenin ya da kültürün farklı gelenekleri olabiliyor. Bu gelenekler çoğu zaman gündelik hayatla ilgili olsa da zaman zaman cinsellik konusunda da olabiliyor. Papua Yeni Gine'de bulunan Trobriand Adaları sakinlerinin de ilginç gelenekleri mevcut.
CİNSEL İSTEK ANLAMINA GELİYOR
Trobriand Adaları sakinleri, gelenek kapsamında karşı cinsle yakınlaşmak için bu yöntemi uyguluyor. Çiftlerin birbirinin kirpiklerini emmesi, aynı zamanda cinsel bir çağrışım olarak da görülüyor.
DAHA FARKLI GELENEKLER DE MEVCUT
Afrika kabilelerindeki gelenekler bununla da sınırlı değil. Bazı Afrika kabilelerinde cinsel ilişki sırasında karıncaların da kullanıldığı şeklindeki bilgiler, duyanlara hayret veriyor.