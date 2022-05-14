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Böyle cinsel gelenek görülmedi! Afrika kabilesinin kadınlara yaptıkları akla hayale sığmaz

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Böyle cinsel gelenek görülmedi! Afrika kabilesinin kadınlara yaptıkları akla hayale sığmaz

Dünya genelinde farklı gelenekler var. Ancak bir Afrika kabilesi olan Papua Yeni Gine'deki Trobriand Adaları sakinlerinin cinsel haz amacıyla kadınlarının kirpiklerini emmesi ve öpmesi, akıllara durgunluk veriyor.

Her ülkenin ya da kültürün farklı gelenekleri olabiliyor. Bu gelenekler çoğu zaman gündelik hayatla ilgili olsa da zaman zaman cinsellik konusunda da olabiliyor. Papua Yeni Gine'de bulunan Trobriand Adaları sakinlerinin de ilginç gelenekleri mevcut.

CİNSEL İSTEK ANLAMINA GELİYOR

Trobriand Adaları sakinleri, gelenek kapsamında karşı cinsle yakınlaşmak için bu yöntemi uyguluyor. Çiftlerin birbirinin kirpiklerini emmesi, aynı zamanda cinsel bir çağrışım olarak da görülüyor.

DAHA FARKLI GELENEKLER DE MEVCUT

Afrika kabilelerindeki gelenekler bununla da sınırlı değil. Bazı Afrika kabilelerinde cinsel ilişki sırasında karıncaların da kullanıldığı şeklindeki bilgiler, duyanlara hayret veriyor.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Afrika, Cinsellik, Dünya, Haberler

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