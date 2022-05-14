Böyle cinsel gelenek görülmedi! Afrika kabilesinin kadınlara yaptıkları akla hayale sığmaz - Haberler

Her ülkenin ya da kültürün farklı gelenekleri olabiliyor. Bu gelenekler çoğu zaman gündelik hayatla ilgili olsa da zaman zaman cinsellik konusunda da olabiliyor. Papua Yeni Gine'de bulunan Trobriand Adaları sakinlerinin de ilginç gelenekleri mevcut.

CİNSEL İSTEK ANLAMINA GELİYOR

Trobriand Adaları sakinleri, gelenek kapsamında karşı cinsle yakınlaşmak için bu yöntemi uyguluyor. Çiftlerin birbirinin kirpiklerini emmesi, aynı zamanda cinsel bir çağrışım olarak da görülüyor.

DAHA FARKLI GELENEKLER DE MEVCUT

Afrika kabilelerindeki gelenekler bununla da sınırlı değil. Bazı Afrika kabilelerinde cinsel ilişki sırasında karıncaların da kullanıldığı şeklindeki bilgiler, duyanlara hayret veriyor.