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Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı

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Papua Yeni Gine'de iki kabile arasındaki çatışma çıktı. Olayın büyümesi sonucu en az 30 kişi yaşamını yitirdiği bildirildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı, binalar ateşe verildi ve sokağa çıkma yasağı getirildi.

Papua Yeni Gine'de iki kabile arasında tartışma çıktı. Çatışma dönüşen olayda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Güvenlik önlemleri artırılırken binalar ateşe verildi ve sokağa çıkma yasağı getirildi.

Papua Yeni Gine'deiki kabile arasında çıkan tartışmanın çatışmaya dönmesi sonucu en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Papua Yeni Gine'nin orta kesimlerindeki Porgera altın madeni yakınlarında, Sakar klanı üyelerinin Ağustos ayında rakipleri Piande'ye ait araziye yerleşmesinden bu yana bölgede huzursuzluk yaşanıyordu. İki kabile arasındaki tartışma barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından çatışmaya döndü. Polis tarafından yapılan açıklamada, çatışmada en az 30 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı

"HALKA AÇIK BİR YERDE SİLAH KALDIRIRSANIZ VURULURSUNUZ"

Polis, güvenlik güçlerine çatışmanın durdurulması yönünde talimat verildiğini açıklarken alkol satışının yasaklandığını ve gece boyunca da sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. çatışmalarda binalar ateşe verilirken bölgedeki okullar, hastaneler ve devlet daireleri kapatıldı. Papua Yeni Gine polis Komiseri David Manning açıklamasında "Kötüleşen duruma, yerel topluluklarda terör estirmek ve toprak sahiplerini mağdur etmek için şiddet kullanan yasadışı madenciler ve yerleşimcilerin neden oldu. Basitçe söylemek gerekirse, halka açık bir yerde silah kaldırırsanız veya başka bir kişiyi tehdit ederseniz vurulursunuz" diye ekledi" dedi.

YILIN BAŞLARINDA DA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Papua yeni Gine'deki Kanada'ya ait en büyük ikinci maden ocağı Porgera altın madeni, çatışmaların yoğunlaşması üzerine operasyonlarını kısa süreliğine durdurdu. Bu yılın başlarında ülkenin Doğu Sepik eyaletine bağlı 3 köye düzenlenen saldırıda 16'sı çocuk 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

Sokağa Çıkma Yasağı Papua Yeni Gine Güvenlik 3-sayfa Dünya Gine

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Yorumlar (2)

Aslan Yıldız:

Açlıktan geberiyorlar birbirlerini öldürüyorlar

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