Bosna Hersek'te 31 yıl sonra toprağa verilen 8 Boşnak sivil için cenaze töreni düzenlendi

1992-1995 yılları arasındaki savaşta Visegrad kentinde öldürülen 8 Boşnak sivil, 31 yıl sonra toprağa verildi. Savaşın Kadın Kurbanları Derneği Başkanı Bakira Hasecic, toprağa verilenlerin en gencinin öldürüldüğünde 22 yaşında olan Munevera Sabanija, kurbanlardan en yaşlısının ise öldürüldüğünde 62 yaşındaki Asim Omerovic olduğunu ifade etti. Visegrad'da defnedilen Boşnaklar arasında iki kardeş Hajdar ve Senad Jasarevic ile iki kadın Asima Tvrtkovic ve Hana Mujezinovic de bulunuyor.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta ülkenin doğusundaki Visegrad kentinde öldürülen 8 Boşnak sivil, 31 yıl sonra toprağa verildi.

Savaşın başladığı 1992 yılında Sırp güçlerince öldürülen ve kemik kalıntılarına yıllar sonra ulaşılan 8 savaş kurbanı, Visegrad'daki Straziste Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Savaşın Kadın Kurbanları Derneği Başkanı Bakira Hasecic, toprağa verilenlerin en gencinin öldürüldüğünde 22 yaşında olan Munevera Sabanija, kurbanlardan en yaşlısının ise öldürüldüğünde 62 yaşındaki Asim Omerovic olduğunu ifade etti.

Sabanija'nın amcası Selim Sabanija, Munevera'nın ailesinin bütün üyelerinin katledildiğini ifade ederek "Visegrad'da yapılanlar korkunç ve asla unutulmamalı." dedi.

Eniştesi Asim Omerovic'i defneden Fahrudin Muharemovic de şunları söyledi:

"Evinin önünde otururken götürüldü. Minarede ezan okuması için zorladılar. Dönüş yolunda öldürüp yolun kenarına attılar. Komşular ertesi gün cesedi toprağa vermiş ancak yerini uzun yıllar bulamadık."

Hasecic ise Visegrad'da hayatını kaybeden tüm kurbanları andıklarını ifade ederek "Visegrad'da öldürülen 600 kişiye daha ulaşmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık 500 kadının katledildiğini de eklemek isterim." diye konuştu.

Visegrad'da defnedilen Boşnaklar arasında iki kardeş Hajdar ve Senad Jasarevic ile iki kadın Asima Tvrtkovic ve Hana Mujezinovic de bulunuyor.

Öte yandan, Visegrad'da katledilen 3 binden fazla Boşnak da katliamın 31'inci yılında tarihi Sokollu Mehmed Paşa Köprüsü'nde düzenlenen törenle anıldı.

Hayatını kaybeden 3 bin kişinin anısına Drina Nehri'ne sembolik olarak 3 bin gül atıldı, dualar edildi.

Visegrad'da kurbanlar diri diri yakıldı

Bosna Hersek'teki savaş zamanında kurbanların bir kısmı, 14 Haziran 1992'de Adem Omeragic'in Pionirska Sokağı'ndaki evinde, bir kısmı ise 27 Haziran 1992'de ise Meho Aljic'in Bikavac kasabasındaki evinde diri diri yakılarak öldürülmüştü.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) "Bosna savaşındaki en büyük insanlık tahribi" olarak nitelendirdiği katliamda, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 140'tan fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Koritnik köyü sakinlerini, Omeragic'in evine kapatarak diri diri yakan Milan Lukic önderliğindeki Sırp askerleri, eve havan topu fırlatmış ve camdan kaçmaya çalışan kurbanları kurşuna dizmişti.

Katliamda 8 kişi hayatta kalmayı başarırken en küçük kurban, annesinin kucağında can veren iki günlük bir bebek olmuştu.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ve Bosna Hersek Mahkemesi, bugüne kadar Visegrad'da işlenen suçlarla ilgili 18 Sırp askerini 246 yıl hapse mahkum etti. Sanıklardan Milan Lukic ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.