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Boris Johnson: Lammy ve Starmer neden İsrail'i terk ediyor?

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İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin İsrail'e verdiği silah ihracat lisanslarının askıya alınmasını eleştirdi ve Lammy ve Starmer'ı Hamas'ın kazanmasını istemekle suçladı.

İNGİLTERE'NİN eski Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin İsrail'e verdiği 30 silah ihracat lisansını askıya almasının ardından yaptığı açıklamada, "Lammy ve Starmer neden İsrail'i terk ediyor? Hamas'ın kazanmasını mı istiyorlar?" dedi.

İngiltere eski Başbakanı Johnson, yaptığı açıklamada, "İsrail 7 Ekim katliamının tekrarlanmasını önlemeye çalışırken Hamas hala birçok masum Yahudi'yi rehin tutmaktadır. Lammy ve Starmer neden İsrail'i terk ediyor? Hamas'ın kazanmasını mı istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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