Boris Johnson'dan aylar sonra gelen itiraf: Putin beni füze saldırısıyla tehdit etti

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı hız kesmeden devam ederken, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan aylar sonra gelen itiraf dünya gündemine bomba gibi düştü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirten Johnson, Rusya liderinin neşeli bir şekilde yaptığı konuşmada kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaş 2023'te de hız kesmeden devam ediyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren Kiev'i hedef alan ancak haftalarca süren kuşatmaya rağmen kenti düşüremeyen Rusya hedefini doğuya çevirmişti.

İNGİLTERE'DEN GELEN HABER DÜNYA GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

ABD, İngiltere ve Almanya'dan gelen tank yardımı kararı ile elini güçlendiren Ukrayna direnişini sürdürürken İngiltere'den gelen haber dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Putin ile ilgili aylar sonra itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

"SENİ İNCİTMEK İSTEMİYORUM AMA BİR FÜZEYLE SADECE BİR DAKİKA SÜRER"

Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi. Putin'in dünya liderleriyle etkileşimlerini inceleyen bir BBC belgeselinde konuşan Johnson şu ifadeleri kullandı; "Bir noktada beni tehdit etti ve neşeli bir biçimde 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bir füzeyle bu sadece bir dakika sürer' dedi."