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Boris Fırtınası Sonrası Doğu Avrupa'da 16 Kişi Hayatını Kaybetti

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Doğu Avrupa'da etkili olan Boris fırtınası sonrası meydana gelen sel felaketi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Çekya'da 16 sivil helikopterle tahliye edildi. Avusturya Başbakanı Nehammer, selden etkilenen bölgedeki halkı ziyaret etti.

DOĞU Avrupa'da etkili olan Boris fırtınası sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Çekya polisi, 16 sivilin sel bölgesinden helikopterlerle tahliye edildiğini duyurdu. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, selden etkilenen bölgedeki halkı ziyaret etti.

Doğu Avrupa'da Boris fırtınası sonrası meydana gelen sel, başta Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya ve Macaristan olmak üzere birçok ülkeyi etkiledi. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükselirken, birçok kişinin hala kayıp olduğu aktarıldı. Çekya polisi, ülkenin doğusundaki Ostrava kentinde 16 sivilin helikopterle tahliye edildiğini duyurdu. Ayrıca polis, Ostrava kentinin sular altında kalan görüntülerini de paylaştı.

Avusturya Başbakanı Nehammer, selden etkilenen sivilleri ziyaret ederek, acil servis ekiplerine çabaları için teşekkür etti. Nehammer, açıklamasında, "Fırtına bölgelerindeki acil servisler arasındaki işbirliği etkileyici. Federal hükümet, eyalet, belediye, itfaiye ve federal ordu, insanları kurtarmak ve selle mücadele etmek için el ele çalışıyor. Tüm ülkenin saygı ve minnettarlığına sahipsiniz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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