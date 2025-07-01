Bomba iddia! PKK terör örgütü, yarın silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, yarın silah bırakmaya başlıyor
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla kendini fesheden PKK'nın silah bırakma sürecini yarın başlatacağı iddia edildi. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde yarın PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu'nun katılımıyla, silahların ilgili birimlere teslim edileceği öne sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim günü TBMM'de DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat günü yaptığı çağrının ardından mayıs ayında fesih ve silah bırakma kararı alan PKK'nın beklenen adımı atacağı iddia edildi.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ, SİLAH BIRAKMAYA BAŞLIYOR

2 Temmuz Çarşamba günü (yarın) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentinde, belirli sayıda PKK terör örgütü mensubunun silahlarını ilgili birimlere teslim edeceği öne sürüldü. PKK'nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu'nun da silah bırakma esnasında terör örgütü yöneticilerine eşlik edeceği belirtildi.

MİT BAŞKANI KALIN ERBİL'DE

Öte yandan, bu gelişmeler yaşanırken MİT Başkanı İbrahim Kalın, IKBY'nin başkenti Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve IKBY Güvenlik Konseyi Yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmede, PKK'nın fesih kararı sonrası yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

söz namustur, verilen sözler tutulur.. Terörle hiç bir yere varılamaz. Türk Kürt kardeştir,

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Ulan madem bu kadar sözdeler niye oturdunuz bu sözdeler ile

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Haber YorumlarıDemir Acer:

ben sahsen hic inanmiyorum ve guvenmiyorum

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

BİZ KÜÇÜKKEN BİR TEKELERLEME SÖLERDİK....AT YALANI ......İNANANI

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