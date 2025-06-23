Bomba iddia: İran Katar'daki ABD üssünü vurabilir

Bomba iddia: İran Katar'daki ABD üssünü vurabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a saldırmasının ardından ABD'li askeri kaynaklar İran'ın Katar'da bulunan ABD'ye ait askeri Hava Üssü'nü vurabileceğini iddia edildi. Katar da hava sahasını geçici olarak kapattı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, ABD'nin de dahil olması ile büyüyerek devam ediyor.

KATAR'DAKİ ÜS VURULABİLİR

ABD'nin İran'a saldırmasının ardından İran'ın bir misilleme saldırısı yapabileceği konuşulurken; bomba bir iddia öne sürüldü.

ABD'nin Katar'ın Doha kentine 40 kilometre uzağındaki Hava Üssü'nün İran tarafından vurulabileceği iddia edildi. İddianın sahibi ise ABD'li askeri kaynaklar.

KATAR HAVA SAHASINI KAPATTI

Öte yandan ABD üssünün bulunduğu Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

ABD KATAR'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı da Katar'daki vatandaşlarını uyarmış, Katar'daki ABD vatandaşlarına "Bulunduğunuz yerden çıkmayın' denilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere de İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreter Rutte: ABD'nin İran'a saldırısı uluslararası hukuku ihlal etmedi

NATO'dan İran'ı vuran ABD'ye açık destek! Uluslararası hukuk vurgusu
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Mourinho devreye girdi! 3 yıldız isimle zoom üzerinden görüştü

3 yıldız isimle zoom üzerinden görüştü
İsrail'den Tahran sakinlerine askeri bölgelerden 'uzak durmaları' uyarısı

İsrail'den İranlılara uyarı: O bölgelerden uzak durun, vuracağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.