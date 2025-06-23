Bomba iddia: İran Katar'daki ABD üssünü vurabilir

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, ABD'nin de dahil olması ile büyüyerek devam ediyor.

KATAR'DAKİ ÜS VURULABİLİR

ABD'nin İran'a saldırmasının ardından İran'ın bir misilleme saldırısı yapabileceği konuşulurken; bomba bir iddia öne sürüldü.

ABD'nin Katar'ın Doha kentine 40 kilometre uzağındaki Hava Üssü'nün İran tarafından vurulabileceği iddia edildi. İddianın sahibi ise ABD'li askeri kaynaklar.

KATAR HAVA SAHASINI KAPATTI

Öte yandan ABD üssünün bulunduğu Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

ABD KATAR'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı da Katar'daki vatandaşlarını uyarmış, Katar'daki ABD vatandaşlarına "Bulunduğunuz yerden çıkmayın' denilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere de İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.