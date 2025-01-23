Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in yıkılacağı iddiaları yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Bolu Kartalkaya'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in yıkılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

İDDİA YALANLANDI

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada iddialara yalanlanırken; "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor' iddiası doğru değildir. Bahse konu yanan otel binası için ön hasar tespit raporu hazırlanmıştır. Ön raporda otelin 'ağır hasarlı' olduğu belirlenmiştir. Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Kültür varlığı olarak tescil edilmemiş binaların yıkım sürecine dair nihai karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda verilmektedir. Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.