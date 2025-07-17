BMGK, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Görüşmek İçin Acil Oturum Düzenleyecek

BMGK, İsrail'in Suriye'ye Yönelik Saldırılarını Görüşmek İçin Acil Oturum Düzenleyecek
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Cezayir'in talebi üzerine İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ele almak amacıyla bugünkü acil oturumda bir araya gelecek.

BMGK, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını görüşmek için acil oturum düzenleyeceği bildirildi. BMGK acil oturumu, Cezayir'in talebi üzerine bugün yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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