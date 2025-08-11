BMGK'dan Suriye'nin Egemenliği ve İnsani Erişim Çağrısı

BMGK, tüm devletlere Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Süveyda'da 'artan şiddet olaylarına ilişkin derin endişe duyulduğu' vurgulanarak, taraflara ateşkes anlaşmasına uymaları ve sivillerin korunmasını sağlamaları çağrısında bulunuldu. Süveyda'daki sivillere yönelik çok sayıda can kaybına yol açan olayların şiddetle kınandığı açıklamada, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 192 bin kişinin yerinden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, BM ve insani yardım kuruluşlarının Süveyda ile Suriye genelindeki tüm etkilenen bölgelere tam, güvenli, hızlı ve kesintisiz insani erişiminin sağlanması çağrısı yapıldı. Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılıkları yinelenen açıklamada, tüm devletlere, bu ilkelere saygı gösterme çağrısında da bulunuldu.