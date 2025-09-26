Haberler

BM zirvesine damga vuran an! Macron'un ensesinden tutup bırakmadı

BM zirvesine damga vuran an! Macron'un ensesinden tutup bırakmadı
New York'taki BM zirvesine Brezilya Başbakanı Lula'nın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yaptığı hareket damga vurdu. Lula, ayaküstü sohbet ettiği Macron'un ensesinden tutup bırakmadı. Çok şaşıran Macron, gülerek olayı geçiştirmeye çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM zirvesinde ilginç anlar yaşandı. Brezilya Başbakanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayaküstü sohbet etti.

BREZİLYA BAŞBAKANI, MACRON'U ENSESİNDEN TUTTU

Sohbet esnasında Lula'nın hareketi herkesi hayrete düşürdü. Brezilya Başbakanı Lula, Macron'u ensesinden tutup uzun süre bırakmadı. Lula, kendisine yaklaştırdığı Macron'a bir şeyler söyledi.

MACRON'UN ŞAŞKINLIĞI KAMERADA

Macron o anlarda büyük şaşkınlık yaşadı. Fransa Cumhurbaşkanı, gülerek olayı geçiştirmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVe-Say İnşaat:

adam şamar oğlanına döndü gelen vuruyor giden vuruyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHainKOXPER :

bunu reise yapmaya kalmasın aga el ense çeker valla burda uyaralım brezilyalı agamızı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
