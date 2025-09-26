BM zirvesine damga vuran an! Macron'un ensesinden tutup bırakmadı
New York'taki BM zirvesine Brezilya Başbakanı Lula'nın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yaptığı hareket damga vurdu. Lula, ayaküstü sohbet ettiği Macron'un ensesinden tutup bırakmadı. Çok şaşıran Macron, gülerek olayı geçiştirmeye çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM zirvesinde ilginç anlar yaşandı. Brezilya Başbakanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayaküstü sohbet etti.
BREZİLYA BAŞBAKANI, MACRON'U ENSESİNDEN TUTTU
Sohbet esnasında Lula'nın hareketi herkesi hayrete düşürdü. Brezilya Başbakanı Lula, Macron'u ensesinden tutup uzun süre bırakmadı. Lula, kendisine yaklaştırdığı Macron'a bir şeyler söyledi.
MACRON'UN ŞAŞKINLIĞI KAMERADA
Macron o anlarda büyük şaşkınlık yaşadı. Fransa Cumhurbaşkanı, gülerek olayı geçiştirmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Dünya