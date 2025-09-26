BM zirvesine damga vuran an! Macron'un ensesinden tutup bırakmadı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen BM zirvesinde ilginç anlar yaşandı. Brezilya Başbakanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayaküstü sohbet etti.

BREZİLYA BAŞBAKANI, MACRON'U ENSESİNDEN TUTTU

Sohbet esnasında Lula'nın hareketi herkesi hayrete düşürdü. Brezilya Başbakanı Lula, Macron'u ensesinden tutup uzun süre bırakmadı. Lula, kendisine yaklaştırdığı Macron'a bir şeyler söyledi.

MACRON'UN ŞAŞKINLIĞI KAMERADA

Macron o anlarda büyük şaşkınlık yaşadı. Fransa Cumhurbaşkanı, gülerek olayı geçiştirmeye çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.