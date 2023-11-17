BM Yardım Kuruluşları İsrail'in Güvenli Bölge Planına Katılmayacak

Birleşmiş Milletler'in (BM) 18 yardım kuruluşunun şefleri, İsrail'in Filistinli sivilleri güneye gönderip Gazze'de 'güvenli bölgeler' oluşturulmasına yönelik çalışmalarda yer almayacaklarını duyurdu. BM şefleri, ordunun oluşturduğu güvenli bölgenin gerçekten güvenli olmayacağını vurguladı.

BM Genel Kurul kararıyla 1991 yılında kurulan ve 18 BM yardım kuruluşunun şeflerinin bağlı olduğu Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC), dün yayınladıkları bildiride "İnsani yardım liderleri olarak tutumumuz açıktır: Gazze'de tüm tarafların mutabakatı olmadan, güvenliğin ve diğer temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak ana koşullar sağlanmadan ve bunların uygulanmasını denetleyecek bir mekanizma mevcut olmadığı sürece herhangi bir 'güvenli bölgenin' kurulmasına katılmayacağız" açıklamasını yaptı.

BÜYÜK ÇAPTA CAN KAYBI YAŞANABİLİR

İsrail'in oluşturmaya çalıştığı bu 'güvenli bölgelerin', savaştan kaçan sivilleri dar bir alana yetersiz koşullarda hapsetmenin ciddi sonuçlarını olacağını vurgulayan BM şefleri, böyle bir durumda büyük çapta can kaybı olma riskine karşı uyardı. Bildiride "Doğru koşullar olmadan, aktif düşmanlıklar bağlamında sivillerin bu tür bölgelerde yoğunlaştırılması, saldırı ve ek felaket riskini artırabilir. Tek taraflı olarak ilan edilen veya silahlı kuvvetlerin varlığıyla uygulanan hiçbir 'güvenli bölge' gerçekten güvenli değildir" ifadeleri yer aldı.

Temsil ettikleri hiçbir kurumun bu tür güvenli bölgelerin hazırlıklarına katılmadığının altını çizen kurum şefleri, bildirinin sonunda ateşkes çağrılarını yineledi. Bildiriyi imzalayan 18 kurumun şefleri arasında DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, OHCHR Yüksek Komiseri Volker Türk, OCHA İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, UNHCR Yüksek Komiseri Filippo Grandi gibi isimler yer aldı.