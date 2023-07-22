BM, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne destek için görüşmelerini sürdürecek

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Rusya ve Ukrayna'dan gelen gıda ve gübrenin küresel piyasalara ulaşmasını sağlamak için Karadeniz Tahıl Girişimi'ne dahil olan tüm taraflarla görüşmelerini sürdüreceğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths (önde), New York'ta BM Genel Merkezi'nde Güvenlik Konseyi'ni bilgilendiriyor, 21 Temmuz 2023.

Griffiths, Cuma günü yaptığı açıklamada BM'nin, Rusya ve Ukrayna'dan gelen gıda ve gübrenin küresel piyasalara ulaşmasını sağlamak üzere Karadeniz Tahıl Girişimi'ne dahil olan tüm taraflarla görüşmelerini sürdüreceğini söyledi.

Griffiths, "Bu konuda başarıya ulaşmak için konsolide olmuş uluslararası destek şart" ifadelerini kullandı.

Griffiths, Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna ve Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının, küresel gıda güvenliği açısından kritik önemini sürdürdüğünü kaydetti.

Temmuz 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'nın Türkiye ve BM ile ayrı ayrı Karadeniz Tahıl Girişimi'ne imza atmasıyla Ukrayna'nın tahıl ve diğer tarımsal ürünleri Karadeniz'deki limanları aracılığıyla ihraç etmesi mümkün hale gelmişti.

17 Temmuz 2023'te anlaşmaya katılımını askıya alan Moskova, anlaşmaların Rusya'ya yönelik kısmı yerine getirilir getirilmez anlaşmaya geri döneceğini söyledi. (Fotoğraf: Manuel Elías/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)