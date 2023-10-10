BM: Karadeniz'den Gıda İhracatı Küresel Gıda Güvenliği İçin Kritik Öneme Sahip

Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz'den gıda ve tarım ürünleri ihracatının küresel gıda güvenliği için hala kritik öneme sahip olduğunu bildirdi. BM heyeti, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin görüşmelerde bulundu.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Karadeniz'den gıda ve tarım ürünleri ihracatının küresel gıda güvenliği için hala kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Haq, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü (OCHA) Martin Griffiths'in önce Rus, sonra da Türk heyetle görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Sözcü Yardımcısı Haq, ikilinin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'le bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini, İstanbul'da ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'la görüştüğünü bildirdi.

BM'nin Ukrayna ve Rusya'da gıda ve gübre ürünlerinin ihracatının engelsiz sürmesini kolaylaştırma konusunda kararlı olduğunu aktaran Haq, "BM heyeti, giderek açlığın arttığı bir dünyada, Karadeniz'den gıda ve tarım ürünleri ihracatının küresel gıda güvenliği için hala kritik öneme sahip olduğunu ifade etti." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise Akçapar'ın Grynspan ve Griffiths ile Karadeniz Tahıl Girişimi ve küresel gıda güvenliği konularında istişarelerde bulunduğu kaydedildi.

Karadeniz Tahıl Girişimi

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz tahıl girişimi anlaşmasını imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.