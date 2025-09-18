BM, İsrail'e 12 Aylık Çekilme Süresi Verdi

BM Genel Kurulu'nun, işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi için İsrail'e verdiği 12 aylık süre bugün sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, 18 Eylül 2024'te 10'uncu acil özel gündemle toplanarak adlığı kararla İsrail'e verdiği 12 aylık süre bugün doldu. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz 2024'teki danışma görüşünde İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgalinin tümüyle hukuka aykırı olduğu ve işgali derhal sonlandırmasını içeren danışma görüşünün BM Genel Kurulu'na taşınmasıyla alınan ve 14'e karşı 124 oy ile kabul edilen kararda, İsrail'in 12 ay içinde işgali sonlandırması istendi.

