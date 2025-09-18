Haberler

BM, İsrail'e 12 Aylık Çekilme Süresi Verdi

BM, İsrail'e 12 Aylık Çekilme Süresi Verdi
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi için tanıdığı 12 aylık sürenin sona erdiğini açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşü, işgalin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

BM Genel Kurulu'nun, işgal altındaki Filistin topraklarından çekilmesi için İsrail'e verdiği 12 aylık süre bugün sona erdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, 18 Eylül 2024'te 10'uncu acil özel gündemle toplanarak adlığı kararla İsrail'e verdiği 12 aylık süre bugün doldu. Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 19 Temmuz 2024'teki danışma görüşünde İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgalinin tümüyle hukuka aykırı olduğu ve işgali derhal sonlandırmasını içeren danışma görüşünün BM Genel Kurulu'na taşınmasıyla alınan ve 14'e karşı 124 oy ile kabul edilen kararda, İsrail'in 12 ay içinde işgali sonlandırması istendi.

İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesi için verilen 12 aylık sürenin bugün sona erdiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
