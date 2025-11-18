Haberler

BM Güvenlik Konseyi, Trump'ın Gazze Barış Planına Destek Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı barış planını onayladı. Oylamada 13 ülke tasarı lehinde oy kullanırken, Rusya ve Çin çekimser kaldı. Plan, Gazze'nin silahsızlandırılması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün kurulmasını öngörüyor.

(ANKARA)  - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı ve uluslararası birliklerin konuşlandırılmasını öngören barış planına destek verdi. Oylamada 13 ülke tasarı lehinde oy kullanırken, hiçbir ülke karşı çıkmadı; Rusya ve Çin çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik ve uluslararası güçlerin konuşlandırılmasını içeren barış planına onay verdi. Oylama sonucu kabul edilen karar, Trump'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasını resmen yetkilendiriyor.

Bu aşama, Gazze'nin silahsızlandırılmasını sağlamak ve geçiş yönetimini oluşturmak üzere Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) kurulmasını kapsıyor. ISF'nin İsrail ve Gazze'nin güney komşusu Mısır ile koordineli şekilde çalışması öngörülüyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Zehirlenme faciasına ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Okan Buruk'u kara kara düşündüren olay: 30 günde 7 final maçı

Okan Buruk'u kara kara düşündüren olay
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.