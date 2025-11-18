BM Güvenlik Konseyi, Trump'ın Gazze Barış Planına Destek Verdi

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı ve uluslararası birliklerin konuşlandırılmasını öngören barış planına destek verdi. Oylamada 13 ülke tasarı lehinde oy kullanırken, hiçbir ülke karşı çıkmadı; Rusya ve Çin çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik ve uluslararası güçlerin konuşlandırılmasını içeren barış planına onay verdi. Oylama sonucu kabul edilen karar, Trump'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasını resmen yetkilendiriyor.

Bu aşama, Gazze'nin silahsızlandırılmasını sağlamak ve geçiş yönetimini oluşturmak üzere Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) kurulmasını kapsıyor. ISF'nin İsrail ve Gazze'nin güney komşusu Mısır ile koordineli şekilde çalışması öngörülüyor.