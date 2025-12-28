BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Somaliland'in Bağımsızlığını Tanımasını Görüşecek

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in Somaliland bölgesinin 'bağımsızlığını tanımasını' görüşmek üzere yarın acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

İsrail basını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Somaliland bölgesinin 'bağımsızlığını tanımasını' görüşmek üzere acil bir toplantı yapma kararı aldı. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, sanal medya hesabından, yarın yapılması planlanan toplantı ile ilgili, "Siyasi tartışmalardan kaçınmayacağız. İsrail, bölgesel istikrara katkıda bulunan ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmek için sorumlu ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail Somaliland'i, Somali'nin ocak ayında başlayacak BMGK dönem başkanlığından birkaç gün önce tanıdı.