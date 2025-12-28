Haberler

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Somaliland'in Bağımsızlığını Tanımasını Görüşecek

BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in Somaliland'in Bağımsızlığını Tanımasını Görüşecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanımasına ilişkin acil bir toplantı düzenleyecek. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, toplantının detaylarını paylaştı.

BİRLEŞMİŞ Milletler Güvenlik Konseyi'nin, İsrail'in Somaliland bölgesinin 'bağımsızlığını tanımasını' görüşmek üzere yarın acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

İsrail basını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in Somaliland bölgesinin 'bağımsızlığını tanımasını' görüşmek üzere acil bir toplantı yapma kararı aldı. İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, sanal medya hesabından, yarın yapılması planlanan toplantı ile ilgili, "Siyasi tartışmalardan kaçınmayacağız. İsrail, bölgesel istikrara katkıda bulunan ortaklarıyla iş birliğini güçlendirmek için sorumlu ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail Somaliland'i, Somali'nin ocak ayında başlayacak BMGK dönem başkanlığından birkaç gün önce tanıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu
18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı

Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı
22 yıllık küslük bitti! Tatlıses ve Asena, İbo Show'da bir araya geldi

22 yıllık küslük bitti! İbo Show'da bir araya geldiler