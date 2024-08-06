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BM Genel Sekreteri Hiroşima Katliamı'nın 79. yıl dönümünde nükleer silahların tehdit oluşturduğunu vurguladı

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ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79. yıl dönümü kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer silahların günümüzde de tehdit oluşturduğunu belirtti.

ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve üç gün sonra 9 Ağustos'ta Nagazaki'ye atom bombası atmasının 79'uncu yıl dönümü kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres mesaj paylaştı. Guterres, nükleer silahların günümüzde de tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı.

ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atarak 200 binden fazla kişinin ölmesiyle sonuçlanan Hiroşima Katliamı'nın 79. yıl dönümü sebebiyle mesaj paylaşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "79 yıl önce bir nükleer silah Hiroşima'yı harap etti. Ancak nükleer silahlar ve bunların kullanım tehdidi tarih kitaplarıyla sınırlı değildir.Gerçek ve mevcut bir tehlikeyi temsil etmektedirler. Bu nedenle 6 Ağustos 1945'ten aldığımız dersleri unutmamalıyız" dedi.

"NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRILMIŞ BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida atom bombası sonrasında yıkılmayan tek yapıt olan 'Atom Bombası Kubbesi Anıtı'nda ' bugün düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya ve ebedi barışın sağlanması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğiz" dedi.

HİROŞİMA'DA NE OLDU?

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD 6 Ağustos 1945 sabahında 'Little Boy' adlı atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentine bıraktı. Hiroşima'nın yüzde 70'ini yok eden uranyum katkılı bomba, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşturdu. Bomba 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri yıktı ve ilk aşamada 80 bin, 1945'in sonuna doğru ise yaklaşık 200 bin insanın ölümüne neden oldu. Saldırı sonrasında da yıllar boyunca radyasyona bağlı hastalıklardan ölenler oldu.

ABD'nin, Hiroşima'dan 3 gün sonra Nagazaki'ye de 'Fat Man' adlı bombayı atması sonucu 195 bin nüfuslu Nagazaki'nin yarısı yok oldu. Kentte ilk olarak 39 bin olan ölü sayısı, yıl sonuna kadar 75 bine yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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