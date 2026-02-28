BM Genel Sekreteri Guterres: Düşmanlıkları derhal durdurun

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri kınayarak, siviller için ağır sonuçlar doğuracak daha geniş çaplı bir savaşı önlemek adına tüm tarafları derhal müzakere masasına dönmeye çağırdı. Guterres, "Düşmanlıkları derhal durdurun" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan karşılıklı saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Orta Doğu'daki askeri tırmanışı kınadığını belirten Guterres, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik güç kullanımı ile İran'ın bölge geneline yayılan misillemesinin uluslararası barış ve güvenliği derinden baltaladığını vurguladı.

Tüm üye devletlerin BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermesi gerektiğini hatırlatan Guterres, "BM Şartı, herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanma tehdidini veya Birleşmiş Milletler'in amaçlarıyla bağdaşmayan başka herhangi bir şekilde güç kullanılmasını açıkça yasaklamaktadır" ifadelerini kullandı.

'SİVİLLER İÇİN AĞIR SONUÇLARI OLUR'

Düşmanlıkların derhal durdurulması ve gerilimin azaltılması için taraflara acil çağrı yapan BM Genel Sekreteri, sürecin kontrolden çıkma ihtimaline dikkat çekerek, "Bunun yapılmaması, siviller ve bölgesel istikrar için ağır sonuçlar doğuracak daha geniş bir bölgesel çatışma riski taşımaktadır. Tüm tarafları derhal müzakere masasına dönmeye şiddetle teşvik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Guterres açıklamasını, uluslararası anlaşmazlıkların BM Şartı ve uluslararası hukuka tam uygun olarak barışçıl yollarla çözülmesinden başka geçerli bir alternatif olmadığını yineleyerek noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı