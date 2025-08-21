BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Uyarı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Uyarı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetimine Batı Şeria'yı bölmeyi amaçlayan 'E1 Projesi'ni durdurması için çağrıda bulundu ve Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetimine, işgal altındaki Batı Şeria'yı bölmeyi amaçlayan planını durdurması için bir kez daha çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak 'E1 Projesi'ne' onay vermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gasbedilen Filistin topraklarında her türlü yerleşim biriminin inşasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydeden Guterres, "İsrail yetkililerinin Batı Şeria'yı bölmeye yönelik yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararı geri alınmalıdır" ifadesini kullandı.

Guterres, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

