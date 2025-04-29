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BM Genel Sekreteri Guterres, Hindistan ve Pakistan ile Görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, Hindistan ve Pakistan ile Görüştü
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim sonrası iki ülkenin yetkilileriyle telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmede, Cammu Keşmir'deki terör saldırısı ele alındı ve gerilimin azaltılması gerektiği vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan yetkilileriyle telefonda görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin ardından iki ülkenin üst düzey yetkilileriyle ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştüğünü aktardı.

Görüşmelerde, Cammu Keşmir'de 22 Nisan'da düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ele alındı. Guterres, saldırıyı kınadığını yineleyerek, "Bu tür eylemlerin sorumlularının yasal yollarla hesap vermesi büyük önem taşıyor. Trajik sonuçlara yol açabilecek bir çatışmadan kaçınılması hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Guterres ayrıca, taraflara gerilimi azaltmaya yönelik tüm çabalarda iyi niyet desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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