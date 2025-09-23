Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki Şiddeti Daha Önce Görmedim

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelindeki savaş ve şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşanan durumun insanlığa meydan okuduğunu belirterek, uluslararası hukuka saygı gerektiğini ve ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, genel kurulda konuşuyor. Guterres, dünyanın her yerinde insanların daha iyi bir sistem aradıklarını belirterek, "O yüzden bir tercih yapmak durumundayız" dedi.

Filistin'in sorumluluğunun herkesin omuzlarında olduğunu vurgulayan Guterres, "Rehineler hemen serbest bırakılmalı ve İsrail de hemen sivilleri öldürmeye son vermeli. Artık her yerde insanların bu şekilde öldürülmesine son vermek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Guterres, BM ilkelerinin kuşatma altında olduğunu ve barışın temellerinin çöktüğünü aktararak, "Burası ideolojik bir tartışmanın zemini değil. Savaşın ne kadar barbar bir noktaya ilerlediğini görüyoruz. Buna izin vermememiz gerekiyor. Duruşumuz net olmalıdır. Uluslararası hukuka saygı duyacağız. Ortak bir duruş geliştirmeliyiz. Savaşa, şiddete karşı olmak ortak duruş olmalı. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor. Bizi biz yapan prensiplerin arkasında olmalıyız. Gazze'de olanlara bakın. İdeallerimizi hayata geçirmeli ve tavizsiz bir şekilde uygulamalıyız" diye konuştu.

Herkese fırsat eşitliği tanınması gerektiğini söyleyen Guterres, "Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu. Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim. Orada sistematik bir şekilde yapılan bir yok ediş var. İnsan hakları, siyasi, ekonomi; insan ayırt etmeden herkes için eşit olmalı" açıklamasında bulundu.

