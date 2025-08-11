BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de 6 Gazetecinin Öldürülmesini Kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de görev yapan 6 Filistinli gazetecinin İsrail ordusu tarafından öldürmesini kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı. Dujarric, "Genel Sekreter Guterres'in, 10 Ağustos'ta Gazze şehrinde İsrail hava saldırısında 6 Filistinli gazetecinin öldürülmesini kınadığını söyleyebilirim. Bu son cinayetler, gazetecilerin devam eden çatışmayı takip ederken karşı karşıya kalmaya devam ettiği aşırı riskleri gözler önüne seriyor" dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de İsrail'in öldürdüğü gazeteci sayısının 242'ye çıktığını belirten Dujarric, "Gazeteciler ile medya çalışanlarına saygı gösterilmeli, korunmalı, çalışmalarını özgürce, korku ve tacizden uzak bir şekilde yürütmelerine izin verilmelidir" ifadelerini kullandı.