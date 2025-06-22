BM Genel Sekreteri Guterres, ABD'nin İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Guterres, bölge halkının bir başka yıkım döngüsüne daha 'dayanamayacağı' uyarısında bulunarak, "ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Derhal ve kararlı bir şekilde, çatışmaları durdurmak ve İran nükleer programı hakkında ciddi, sürdürülebilir müzakerelere dönmek için harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Guterres, İsrail ile İran arasında yaşanan krizin başından itibaren Orta Doğu'da gerginliğin artmasına sebep olan girişimleri 'defalarca kınadığını' hatırlattı. Bölgedeki tehlikeli gidişi sonlandırmak için diplomasinin altını çizen Guterres, sivillerin korunması ve güvenli deniz trafiğinin garanti altına alınması gereğini vurguladı.

Guterres, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması, uluslararası barış ve güvenliğin temel taşıdır" açıklamasında bulunarak, İran'ın buna 'tam olarak saygı göstermesi' gerektiğini aktardı.