BM: Gazze'ye Giden Yardım Kamyonları Dağıtılmadı

Birleşmiş Milletler, İsrail'in 11 haftalık ablukasının ardından yardım malzemesi kamyonlarının Gazze'ye girmesine karşın, herhangi bir yardım dağıtımı yapılmadığını duyurdu.

İsrailli yetkililer Salı günü Gazze'ye un, bebek maması, tıbbi malteme ve ilaç yüklü 93 kamyonun girdiğini söyledi.

Ancak Birleşmiş Milletler kamyonların Kerem Şalom sınır kapısının Filistin tarafına ulaşmış olmasına karşın, şu ana kadar yardım dağıtımı yapılmadığını belirtti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric bir ekibin İsrail'in kamyonların bölgeye geçişine izin vermesini "birkaç saat boyunca beklediğini" belirtti ama "maalesef yardım malzemelerini depolarımıza getiremediler" dedi.

İsrail, uluslararası yardım kuruluşlarının açlık krizi uyarısı yaptığı Gazze'ye pazar günü "asgari gıda yardımı" girişine izin verileceğini duyurmuştu.

İsrail 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yiyecek, yakıt ve ilaç sokulmasına izin vermiyor.

İsrail'e uluslararası baskı artıyor

İsrail üzerindeki uluslararası baskı da büyüyor. İngiltere, Fransa ve Kanada, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını "ağır şekilde" genişletmeye devam etmesi durumunda "somut adımlar" atacakları uyarısında bulundu.

İngiltere ayrıca İsrail hükümetiyle yeni ticaret anlaşması için müzakereleri ve İsrail'in Londra Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Gazze'deki savaşın İngiltere ve İsrail arasındaki ilişkilere zarar verdiğini söyleyen Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yerleşimci hareketinin parçası olan üç kişi ve dört kuruma yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.