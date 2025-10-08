Haberler

BM: Gazze'nin Yüzde 83'ü Hasar Gördü

BM: Gazze'nin Yüzde 83'ü Hasar Gördü
Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sonuçlarını açıklayarak, kentin yaklaşık yüzde 83'ünün hasar gördüğünü belirtti. BM Sözcüsü Dujarric, insani durumun bu saldırılarla daha da kötüleştiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler, Gazze kentinin yaklaşık yüzde 83'ünün hasar gördüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin açıklamada bulundu. Dujarric, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini belirterek, bu saldırıların vahim olan insani durumu daha da tehlikeli ve riskli hale getirdiğini aktardı. Dujarric ayrıca insanların açık havada uyuduğunu, şiddetli gıda ve barınma sıkıntısının yanı sıra hayatta kalmak için mücadele ettiğini söyledi.

BM Uydu Merkezi'nin bugün bir ön analiz yayımladığını vurgulayan Dujarric, buna göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentinde yaklaşık 81 bin konutu kapsayan yapıların yüzde 83'ünün hasar gördüğünü de kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
