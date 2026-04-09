BM: Lübnan'da son haftalarda 1,2 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Lübnan'da son haftalarda 1,2 milyon kişinin yerinden edildiğini ve bunun çoğunun çocuk olduğunu açıkladı. IOM Genel Direktörü Amy Pope, sivil halkın korunması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Lübnan'da son haftalarda 1,2 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi. Pope, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan'da devam eden saldırılar son derece endişe verici. Son haftalarda 1,2 milyon insan yerinden edildi ve bunların çoğu çocuk" ifadelerini kullandı.

İtidal ve acil gerilim azaltma çağrısında bulunan Pope, göçmenler ve yerinden edilmiş kişiler dahil sivillerin her zaman korunması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
