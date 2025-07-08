BM'den Korkutan Rapor: Gazze'de 700 Bin Kişi Yerinden Edildi

BM'den Korkutan Rapor: Gazze'de 700 Bin Kişi Yerinden Edildi
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in mart ayında Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin insanın yerinden edildiğini ve insani yardım girişimlerinin engellendiğini açıkladı.

BM, İsrail'in mart ayında Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin kişinin birkaç kez yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. İsrailli yetkililerin önceki gün bir 'tahliye emri' daha yayımladığını belirten Dujarric, İsrail'in mart ayında Gazze'de ateşkesi ihlal etmesinden bu yana 700 bin kişinin birkaç kez yerinden edildiğini kaydetti.

İsrailli yetkililerin insani yardım girişimlerini engellemeye devam ettiğini ve önceki gün BM'nin 8 yardım girişiminden 3'ünü doğrudan reddettiklerini aktaran Dujarric, engelsiz yardım erişiminin acilen sağlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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