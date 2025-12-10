BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe karşıyız

BİRLEŞMİŞ Milletler, Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşı olduklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmede bulundu. Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'deki sarı hattın 'artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu' yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" yanıtını verdi. Dujarric, bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına aykırı olduğunu belirterek, BM içinde Gazze'den bahsederken sarı hat değil, mevcut Gazze-İsrail sınırları çerçevesinde konuştuklarını kaydetti.