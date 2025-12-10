Haberler

BM: Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe karşıyız

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler, Gazze ile İsrail arasında sınır değişikliği yapılmasına kesinlikle karşı olduklarını ifade etti. Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, bu konuda yapılan açıklamaların barış planına aykırı olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Milletler, Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşı olduklarını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze ile ilgili değerlendirmede bulundu. Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'deki sarı hattın 'artık Gazze ile İsrail arasında yeni sınırı oluşturduğu' yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" yanıtını verdi. Dujarric, bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planına aykırı olduğunu belirterek, BM içinde Gazze'den bahsederken sarı hat değil, mevcut Gazze-İsrail sınırları çerçevesinde konuştuklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
