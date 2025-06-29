BM, Bu Yıl 1,2 Milyon Afgan Göçmeni Geri Göndermiştir

BM, Bu Yıl 1,2 Milyon Afgan Göçmeni Geri Göndermiştir
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Birleşmiş Milletler, 2023 yılında 1,2 milyon Afgan göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini açıkladı. UNHCR, geri dönüşlerin Afganistan'da istikrarsızlığa yol açabileceğine dikkat çekti.

BM, bu yıl 1,2 milyon Afgan göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Afgan göçmenlerin durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, yarısından fazlası İran'dan olmak üzere bu yıl 1,2 milyon Afgan mültecinin ülkelerine geri gönderildiği belirtildi.

UNHCR Afganistan Temsilcisi Arafat Jamal, çok sayıda Afgan göçmenin yerinden edildiğini vurgulayarak, bu büyük geri dönüşün Afganistan'da istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısını yaptı. Jamal, özellikle kadınların ve kız çocuklarının eğitim ile istihdam gibi temel haklarının kısıtlanmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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