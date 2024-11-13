Blinken, Ukrayna Konusunda Brüksel'e Acil Ziyaret Gerçekleştirecek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya destek artırma konusunu görüşmek üzere Brüksel'e acil bir ziyarette bulunacağını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'yı konuşmak için Brüksel'e acil bir ziyaret yapacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden sonra gerçekleşecek ziyarette, Avrupa'daki müttefiklerle Ukrayna'ya verilebilecek desteğin artırılmasını görüşecek.