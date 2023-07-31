Çift ormanda bisiklet yolunda ilişkiye girerken az daha hızla gelen bir bisiklet sürücüsü kendilerine çarpıyordu

Kolombiya'da bisiklet sürüşü sırasında beklenmedik bir manzarayla karşılaşan bir bisikletçi, cinsel ilişkiye giren bir çiftle karşılaştı. Bisikletçi, çifti uyararak yoluna devam etti. O anlar bisikletçinin kaskındaki kamera tarafından kaydedildi ve internet üzerinde paylaşıldı. İnternet kullanıcıları, ormanın herkese ait olduğunu belirterek bisiklet sürücüsünün çifte tepkisini destekledi.