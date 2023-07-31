Çift ormanda bisiklet yolunda ilişkiye girerken az daha hızla gelen bir bisiklet sürücüsü kendilerine çarpıyordu
Dünya Haberleri
Kolombiya'da bisiklet sürüşü sırasında beklenmedik bir manzarayla karşılaşan bir bisikletçi, cinsel ilişkiye giren bir çiftle karşılaştı. Bisikletçi, çifti uyararak yoluna devam etti. O anlar bisikletçinin kaskındaki kamera tarafından kaydedildi ve internet üzerinde paylaşıldı. İnternet kullanıcıları, ormanın herkese ait olduğunu belirterek bisiklet sürücüsünün çifte tepkisini destekledi.
Kolombiya'da bir bisikletçi ormanlık alanda hızla bisikleti ile giderken aniden bisiklet yolunda cinsel ilişkiye giren bir çift görünce, yaşadığı şaşkınlıktan dolayı önce çığlık daha sonra çifti bisiklet yolunda ilişkiye girmemeleri gerektiğini konusunda uyararak yoluna devam etti.
Sürücü kaskındaki kamera tarafından kaydedilen görüntüyü internet üzerinde paylaştı.
İnternet kullanıcları ormanlı alanın herkes ait olduğunu söyleyerek çifte bisiklet yolunu kullanmamaları gerektiğini söyleyen bisiklet sürücüsüne tepki gösteri.