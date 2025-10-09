Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden Gazze'deki Ateşkes Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkese ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Guterres, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum. Anlaşmaya yönelik diplomatik çabaları nedeniyle ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili herkesi anlaşmanın şartlarına uymaya çağıran Guterres, tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğini belirtti. Guterres, acıların sora ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum" açıklamasında bulundu.